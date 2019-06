Trucchi per l’iPhone, tutto esaurito all’evento Avs di Ome

Tutto esaurito, nella serata di oggi, al ristorante Villa Carpino di Ome, che ospitava “La tua giornata con iPhone – Ios”, evento a prenotazione dedicato al mondo Apple.

L’appuntamento, che si è aperto intorno alle 20, è stato organizzato da Avs 3StoreMazzano (Giorgio e Chiara Odracci) in partnership con 3 Italia. Nell’occasione diversi esperti hanno risposto ai dubbi dei circa cento presenti e parlato delle applicazioni pratiche della tecnologia dei prodotti dell’azienda americana alle esigenze del quotidiano. Da Apple pay alle possibilità di interagire con le auto più moderne, passando per i trucchi che consentono di trasformare il cellulare in una fotocamera avanzata e per i consigli pratici per usare il proprio iPhone in sicurezza.

“A vendere i telefoni son capaci quasi tutti”, ha spiegato Odracci introducendo l’incontro, “a fare assistenza e ripararli meno. Ma raccontare come si può utilizzare al massimo uno smartphone, oggi, è cosa davvero da pochi. L’obiettivo di questa sera è proprio questo: fare cultura e formazione su cosa si può fare con uno strumento che tutti abbiamo e che ormai è indispensabile per la nostra vita”.

La serata è proseguita con un momento conviviale con i prodotti del ristorante franciacortino (via Maglio), che tra l’altro vanta una piccola produzione propria di olio e vino rosso.

