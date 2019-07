Chiamate al 118: record nel fine settimana a Brescia e in Lombardia

Non accenna a diminuire la criticità dovuta all’iperafflusso di chiamate al 118 lombardo e bresciano. Il numero delle chiamate degli ultimi tre giorni, infatti, – come dimostra la tabella che segue – mostra numeri da record per tutte le aree in cui è diviso il servizio: Metropolitana/Milano (media giornaliera abituale 1.550, picco questo week end 2.402), Pianura/Pavia (500 contro 713 di picco), Laghi/Como (520 contro 758), Alpi/Bergamo (620 contro 848, record assoluto).