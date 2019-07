Come applicare le extension clip in modo veloce

Le extension clip sono una soluzione veloce e innovativa che rende sempre molto bene il cambio del look; adatte alle donne che amano cambiare spesso il loro stile e la loro pettinatura. Le extension danno volume e la soddisfazione di avere i capelli molto lunghi senza dover aspettare la crescita naturale. Le extension a clip sono costituite generalmente da capelli veri, si presentano con la forma di fasce, quindi possono essere anche adattate, nel senso che è possibile tagliarle, e regolare la lunghezza a seconda dei gusti e delle necessità, si possono lavare, si possono esporre alla fonte di calore della piastra, del phon, o del ferro. Un progresso nel campo della bellezza che dà un valido supporto anche alle donne che per qualche motivazione hanno problemi di capelli.

Il trend del momento per i capelli sono le extension clip

Le extension clip sono diventate un vero e proprio trend in questi ultimi mesi; sono una valida alternativa all’applicazione delle extension fisse, che va eseguita sempre nei saloni specializzati, dove hanno un costo veramente elevato. Le extension a clip hanno successo grazie all’applicazione veloce, basta ancorarle ai propri capelli attraverso le clip apposite e si è pronte per uscire in un attimo, con una testa completamente differente, capelli più vaporosi, lunghi, e voluminosi. Le extension clip sono applicabili anche ai capelli corti in maniera rapida, e consentono un cambio di look velocissimo senza lunghe e noiose sessioni dal parrucchiere.

Come applicare le extension clip

Inizialmente i capelli vanno divisi in due parti, bisogna tracciare una linea orizzontale, all’altezza delle tempie; poi afferrare la sezione superiore dei capelli e bloccarla in modo che non cada. In questo modo scopriremo la parte posteriore della testa, e la sezione specifica dove le clip andranno agganciate; dopo averle aperte bisogna allineare la parte della fascia alla linea che divide i capelli, cliccare con delicatezza facendo scattare le clip richiudendole; a questo punto basta sciogliere i capelli raccolti in precedenza, passare le dita attraverso le fasce delle extension e i capelli veri, pettinarli il gioco è fatto. I capelli lunghi sono sempre un segno distintivo di femminilità e charme irrinunciabile per ogni donna.

Quali extension clip acquistare

Ovviamente per acquistare le extension clip della migliore qualità e con le clip di facile uso, bisogna informarsi per bene, e valutare le varie offerte e i vari prodotti che ci sono sul mercato. Le extension clip vengono vendute di varie lunghezze, in vari colori, e anche in diverse fasce di prezzo. E’ possibile scegliere tra quelle realizzate con capelli veri che sono morbide, lucide e setose, e altre invece realizzate con capelli artificiali, che comunque danno sempre un’ottima resa. Le extension clip si possono arricciare col ferro, lavare, tingere, lisciare con la piastra. Le clip sono sempre molto forti, di ottima presa, e non lasciano scivolare le ciocche aggiunte; i capelli rimangono ben saldi. Quindi sono anche pettinabili in vari modi. Una delle migliori marche in commercio è indubbiamente OxY Extension; per saperne di più visitate il sito del brand.

