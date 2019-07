Il meteo di martedì 2 luglio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 2 luglio a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e cieli poco nuvolosi al pomeriggio; nubi sparse anche nelle ore serali e notturne quando non si escludono locali piogge in sconfinamento dalle montagne. Temperature comprese tra +22°C e +32°C.

Lombardia

Ampie schiarite al mattino su gran parte del territorio con tempo asciutto; instabilità in aumento al pomeriggio sulle Alpi con piogge e temporali sparsi. Piogge nelle ore serali in sconfinamento da Alpi e Prealpi verso le pianure, migliora in nottata.

Italia

Sole prevalente al mattino al Nord, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennino con possibili sconfinamenti in serata fin sulle zone prealpine e pedemontane. Locali piogge in nottata specie sul Veneto.

Tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro Italia nelle ore diurne, salvo qualche innocua nube in Appennino specie al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli in prevalenza sereni. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube in più al pomeriggio specie sulle zone interne ma senza fenomeni. Cieli nuovamente sereni in serata e in nottata su tutti i settori.

Previsioni a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments