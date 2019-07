🛍️ Si apre la stagione dei saldi: da Fibra1 Brescia sconti fino al 70%

Nel negozio di piazzale Garibaldi sarà possibile scegliere tra migliaia di prodotti di alta gamma per la casa: prezzi al minimo e buoni omaggio per ogni spesa

Il momento tanto atteso da molti, quello dei saldi, è arrivato. Dal 6 luglio anche nel negozio Fibra1 si aprirà la stagione degli sconti, con la possibilità per i bresciani di scegliere tra i prodotti di alta gamma dello storico punto vendita (che ha compiuto sessant’anni d’età) a un prezzo mai visto. Non solo: più si spenderà più si potranno guadagnare buoni extra da utilizzare per futuri acquisti.

Dopo le apprezzate promozioni dedicate al sonno, gli sconti straordinari si estenderanno alla grande selezione di prodotti di Fibra1: migliaia di referenze delle marche più prestigiose e di qualità presenti sul mercato. Con un taglio al prezzo più che doppio rispetto a quello – già molto vantaggioso – effettuato durante l’affollatissimo open day di inizio giugno.

Le promozioni – con una riduzione sul cartellino che arriverà fino al 70% – riguarderanno tutti e quattro i brand del negozio: Centromodacasa (con biancheria per il letto, piumini, spugna, bagno, tavola, cucina e tende), Centro Tappeti (tappeti classici e moderni, anche su misura e personalizzati), Bimbo e nanna (reparto dedicato al sonno dei più piccoli), e SpazioNotte (con i marchi più prestigiosi e innovativi per il sonno su misura).

Gli sconti proseguiranno fino ad agosto e verranno effettuati fino a esaurimento scorte: dunque i primi che si recheranno nello store di via Garibaldi saranno anche i più fortunati, perché potranno tornare a casa con le offerte più vantaggiose.

Ma i vantaggi per chi compra non finiranno qui. Per ogni spesa superiore ai 100 euro, infatti, i possessori della Privilege Card (compresi coloro che la sottoscriveranno sul momento) riceveranno buoni da spendere nel negozio prima di settembre: 10 euro di buono per una spesa di 100 euro, 30 per un spesa di 300 e 50 per una spesa di 500.

FIBRA1 BRESCIA

Fibra 1 si trova in piazza Garibaldi 14, a Brescia, ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Il lunedì dalle 15 alle 19.30, nella restante parte della settimana dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del gruppo: http://www.fibra1.it

