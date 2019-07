Meteo Brescia, nel weekend sole, nuvole e pure la pioggia

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio 2019 a Brescia.

Tempo stabile nella giornata di sabato anche se con molte nubi sparse specialmente nelle ore serali; tempo asciutto nella mattinata di domenica, piogge diffuse per la restante parte della giornata . Temperature comprese tra +22°C e +32°C.

Tempo stabile nella mattinata di domenica, piogge o temporali al pomeriggio sulle Alpi; fenomeni sparsi nelle ore serali. Fenomeni al mattino della domenica sui settori alpini, temporali diffusi al pomeriggio su tutto il territorio localmente più intensi sulle Alpi. Piogge anche in serata.

Instabilità pomeridiana al Nord Italia, con acquazzoni e temporali a partire dalle Alpi. In serata e in nottata i fenomeni potranno raggiungere anche le pianure e localmente le coste, con precipitazioni a tratti intense specie sui settori orientali. Tempo stabile e generalmente soleggiato al mattino sulle regioni centrali, mentre al pomeriggio la nuvolosità è attesa in aumento specie sulle zone interne ma senza fenomeni. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.

Possibili acquazzoni e temporali pomeridiani al Sud, con i fenomeni che si concentreranno soprattutto tra Campania, Basilicata e Calabria prima di esaurirsi in serata. Tempo asciutto sulle altre regioni con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa.

