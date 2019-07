Brescia d’estate, ecco gli eventi di domenica 7 luglio in città

Brescia d’estate, atmosfere urbane è il palinsesto di iniziative che animerà la città nel periodo estivo con un programma ricco di eventi. Tanti appuntamenti in grado di abbracciare gli interessi e la curiosità di tutti: concerti, eventi performativi, mostre, esposizioni e appuntamenti enogastronomici che valorizzeranno ogni spazio urbano, rispettandone tipicità e caratteristiche.

Domenica 7 luglio sono aperte le mostre del Brescia Photo Festival. A Santa Giulia, dalle 10 alle 18, sono visitabili le mostre “Da Man Ray a Vanessa Beecroft. Donne davanti l’obiettivo.’’, ‘’Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 1965-2018.”, “Autoritratto al femminile”, ‘’Parlando con voi’’, ‘’Mihaela Noroc. The atlas of beauty’’, ‘’Julia Margaret Cameron’’,‘’Elisabetta Catalano. Ritratti dell’arte’’, ‘’Dea. La vittoria alata dalle immagini d’archivio a Galimberti’’ e ‘’Vbss.002, Vanessa Beecroft’’. Al museo MA.CO.F. invece (negli spazi di MO.CA. in via Moretto 78) dalle 15 alle 19 sono aperte le mostre “Happy Years. Sorrisi e malizie nel mito di Betty Page e nel mondo delle Pin Up”, “Una, nessuna, centomila”, “La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia” e “Gian Buttarini. Donne, lo sguardo, le storie”. Allo Spazio Contemporanea in corsetto sant’Agata 22, dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra “Plurale femminile” e “Belle dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere femminile di Verziano”. Alle 10.30, al Santa Giulia, è possibile partecipare alla visita guidata alle mostre del Brescia Photo Festival.

All’interno del museo Santa Giulia, alle 15, è disponibile il servizio guida “Il Filo di Arianna” rivolto a ciechi e ipovedenti al costo di 3 €.

Fino al 31 luglio saranno visibili cinque ritratti del reportage “Belle dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere femminile di Verziano”, nelle due stazioni della metropolitana Vittoria e San Faustino.

Brescia Photo Festival Friends presenta le mostre “Carla Cerati. Forma di donna” alla Galleria dell’incisione in via Bezzecca 4, dalle 17 alle 20 e “NAFTA – Truth doesn’t exist” al C.AR.M.E di via delle Battaglie 61, dalle 16 alle 20.

Ma che bel castello! propone visite guidate all’insegna della storia, della natura e dell’avventura, per scoprire i monumenti più significativi e i meandri più segreti. La prenotazione è obbligatoria (3387766622; [email protected]).

Sempre in Castello, c’è Tutti in natura, iniziativa per trascorrere in modo creativo il proprio tempo libero tra arte, storia, scienza e natura e articolata in due momenti. Al Piccolo Miglio, dalle 15 alle 16, è possibile partecipare a “Il taccuino dell’artista”, laboratorio didattico. Dalle 16.15 alle 17.15, c’è la “passeggiata naturalistica” nei giardini del Castello. Il doppio appuntamento si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da adulti, con prenotazione obbligatoria (030. 2977833), al costo di 4.50 euro.

Dalle 11 alle 23.30, al piazzale Locomotiva nel Castello di Brescia, si tiene l’incontro fisso con Locomotiva, nuova taste experience di Brescia, luogo di scambio di storie, idee e opinioni, dove qualità e gusto si fondano con l’arte e gli eventi. Durante tutta la giornata è possibile degustare panini e covaccini da Bruscobono, preparati con prodotti tipici romagnoli. Sono presenti anche due food trucks locali. Il primo, Go Fam Fes, propone panini farciti con ottimi ingredienti gourmet a bordo di un Porter. Il secondo, Gelateria Imperiale, una delle dieci migliori gelaterie di Brescia, partecipa con la sua Ape car e i suoi famosi gelati artigianali. Chi volesse bere buona birra invece può trovare Buttigabus, di San Giovanni in Persiceto (Bologna), che su un Volkswagen t2 spilla la birra artigianale del birrificio La Buttiga di Piacenza.

Per la rassegna Estate in città, alle 21 si esibisce l’Andrea Trio al parco John Lennon, in via della Trisia alle 21. Sempre alle 21, all’arena Oratorio P. Frassati di Sant’Eufemia, in via Indipendenza 3, va in scena la commedia “I l’ha scotomat Pinocchio” della compagnia dialettale I roncai de San Vigilio. In caso di pioggia gli spettacoli si terrano in teatro.

In piazza Tebaldo Brusato, per Jazz On The Road, il gruppo Simone Bigioli quartet presenta in apertura, alle 20, “L’inutile Precauzione” e a seguire, alle 21.30, Fred Hersch in concerto (in caso di pioggia l’evento si sposterà all’auditorium San Barnaba).

Prosegue il festival Barfly – Il teatro fuori luogo con Omnibus, tour guidato, a piedi e sull’autobus, che parte da Piazza Mercato alle 17.15 e alle 21 (prenotazione obbligatoria al numero 335.8007161).

Continua la rassegna teatrale Un Salto nel Mito del Teatro Sociale con “Medea in via Milano”, di Gianpiero Borgia. Lo spettacolo itinerante parte alle 20 e alle 22.30 da via Milano.

La rassegna cinematografica Esterno Notte presenta alle 21.30 “Dolor y Gloria” di Pedro Almodòvar all’arena del centro, in via Nino Bixio (per informazioni 030.2791881 o www.cipiesse-bs.it).

Per concludere, il cinema Nuovo Eden proietta alle 18.15 “Bangla” di Phaim Bhuiyan e alle 21 “Carmen y Lola” di Arantxa Echevarria.

