SuperEnalotto… cercansi 8 vincitori da 100mila euro ciascuno

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci e soprattutto che la scadenza per riscuotere la vincita è il 19 luglio 2019

Cercasi 8 vincitori dei premi da 100 mila euro cadauno assegnati il 20 aprile Può accadere che un giorno, grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar di Sisal “Pasqua 100×100”, ti ritrovi ad aver vinto 100 mila euro. Così è stato per molte persone, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto. Dei 100 premi da 100.000€ assegnati durante il concorso n. 48 del 20 aprile 2019 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Pasqua 100×100”, sono 8 i premi non ancora riscossi.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e soprattutto che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è venerdì 19 luglio 2019.

I vincitori che si sono presentati di persona per l’incasso sono 59 (esclusi i vincitori dei premi realizzati tramite bacheca, on line e quelli che hanno dato mandato alle banche per la riscossione del premio). Il più giovane vincitore di 100 mila euro è stato un ragazzo pugliese di 20 anni mentre il più anziano è un pensionato di 89 anni della provincia di Rieti.

DOVE SONO STATE FATTE LE VINCITE NON RISCOSSE

Lombardia – 2 vincite a Milano

BAR TABACCHI I GEMELLI

VIA CIVITALI, 21 MILANO

BAR TABACCHI VALERIO

VIA CESARE CORRENTI, 7 MILANO

Lazio – Roma (Anzio)

BAR LAVINIA

PIAZZA LAVINIA, 15 ANZIO (RM)

Calabria – Reggio Calabria (Bianco)

TABACCHERIA

VIA VITTORIA, 44 BIANCO (RC)

Veneto – Rovigo

TABACCHERIA TOSINI MARCO

PIAZZA GARIBALDI, 4 ROVIGO

Campania – Salerno (Nocera Inferiore)

BAR

VIA VESCOVADO, 1 NOCERA INFERIORE (SA)

Emilia Romagna – 1 vincita a Forlì-Cesena (Mercato Saraceno) e 1 vincita a Rimini (San Leo)

EDICOLE’

VIA L. EINAUDI, 719 MERCATO SARACENO (FC)

Rimini (San Leo)

BAR SPORT

VIA GRAMSCI, 1 SAN LEO (RN)

I TERMINI PER LA RISCOSSIONE

I termini per la riscossione delle 8 vincite da 100 mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso– scadranno venerdì 19 luglio 2019. Per informazioni: Sisal Comunicazione | Tel. 02 8868.971 | [email protected]

