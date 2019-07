Meteo Brescia, venerdì il cielo torna azzurro

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 12 luglio 2019 a Brescia.

Brescia

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno sia al mattino sia poi nel pomeriggio; i cieli saranno sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +17°C e +27°C.

Lombardia

Ampie schiarite al mattino su tutto il territorio; locali temporali pomeridiani sulle Alpi, stabile sui restanti settori. Fenomeni in esaurimento in serata, cieli sereni su tutta la regione.

Italia

Tempo stabile al mattino al Nord eccetto sulla Romagna e sul Friuli con locali e brevi piogge. Al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi sul Triveneto e in Appennini. In serata ancora fenomeni possibili sul Triveneto, stabile e asciutto altrove.

Condizioni di tempo generalmente asciutto al mattino sul versante tirrenico con cieli poco nuvolosi, nubi irregolari sul versante adriatico con possibili piogge. Al pomeriggio possibili acquazzoni su Umbria e in Appennino, in rapido esaurimento entro sera.

Giornata all’insegna della generale stabilità al mattino sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube alta in transito. Al pomeriggio possibili acquazzoni sui settori interni peninsulari ma in rapido esaurimento. Temperature in aumento specie nei valori massimi.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano

www.centrometeoitaliano.it

