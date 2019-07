Meteo, nel weekend pioggia prevista durante le serate

Le previsioni del tempo per il weekend del 13 e 14 luglio a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo stabile nella mattinate del fine settimana con ampie schiarite;locali piogge nella serata di sabato e nel pomeriggio e nelle ore serali di domenica con fenomeni abbondanti. Temperature comprese tra +19°C e +29°C.

Lombardia

Tempo un prevalenza stabile nella giornata di sabato con cieli sereni al mattino, qualche nube nel pomeriggio. Possibili piogge in serata su Alpi e Prealpi. Tempo asciutto nella mattinata di domenica, mentre al pomeriggio si attendono piogge sui settori orientali e temporali intensi sui settori alpini; fenomeni in serata su tutta la regione con intensità in aumento.

Italia

Locali precipitazioni fin dal mattino al Nord, specie sulla costa adriatica, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono locali acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi orientali. In nottata cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. Maltempo sulle regioni centrali con acquazzoni e temporali ad iniziare da Marche e Umbria. Al pomeriggio i fenomeni più intensi si concentreranno sull’Adriatico e in Appennino, ma qualche precipitazione non mancherà anche su Toscana e Lazio. Tempo in miglioramento dalla nottata. Tempo asciutto al mattino al Sud Italia anche se con molte nubi, mentre al pomeriggio e in serata sono attesi acquazzoni e temporali specie sui settori Peninsulari, con i fenomeni più intensi sul versante Adriatico. Precipitazioni in esaurimento dalla notte.

Previsioni a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

