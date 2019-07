Il meteo di giovedì 18 luglio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 18 luglio a Brescia e provincia.

Brescia

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, mentre al pomeriggio si attendono temporali sparsi. Tempo stabile in serata anche se con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

Italia

Tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi ad iniziare dal mattino. Al pomeriggio e in serata ci attendiamo fenomeni anche a carattere di temporale fin sulle pianure, mentre in nottata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Asciutto al mattino al Centro ma con nubi in transito, mentre al pomeriggio non si escludono locali acquazzoni e temporali specie in Appennino. Fenomeni in rapido esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità pomeridiana al Sud Italia con possibili acquazzoni e temporali specie sulle zone interne Peninsulari e su quelle della Sicilia. La precipitazioni tenderanno ad esaurirsi in serata con tempo poi asciutto e solo qualche nube sparsa.

