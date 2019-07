Autonomia lombarda, Mottinelli (Pd): valorizzare territori e montagne

"Credo che l’appuntamento con le Olimpiadi del 2026 sia un’opportunità unica per lavorare con impegno al raggiungimento di questi obiettivi"

Il Presidente di ComunicareEuropa, Pier Luigi Mottinelli, Responsabile per le Tematiche Europee nella Segreteria Regionale del PD, interviene in merito a una maggiore autonomia lombarda, a valere sul federalismo differenziato dell’art. 116.

“Da Presidente di UPL e della Provincia di Brescia – ha dichiarato Mottinelli – con i Presidenti di Provincia Lombardi del PD, i sindaci Del Bono e Gori, avevo fatto richiesta a Regione Lombardia di una maggiore autonomia, che non fosse solo di alcune regioni nei confronti di Roma, ma anche dei territori provinciali nei confronti di Milano. Ho apprezzato il Presidente Fontana rispetto alle dichiarazioni fatte su una maggiore autonomia di Comuni e Province, mi auguro che alle parole seguano i fatti e che la Lombardia, in un percorso di autonomia, possa diventare esempio e modello anche per gli altri territori italiani”.

Secondo Mottinelli autonomia significa riconoscimento dell’importante ruolo delle Province, che dopo l’esito del Referendum del 4 dicembre 2016 sono state confermate nella costituzione e per questo motivo il Parlamento deve rivedere la legge Delrio, autonomia vuol dire valorizzazione dei Comuni, gestione sovracomunale di progetti, valorizzazione delle Unioni e delle fusioni tra Comuni. “All’interno di un percorso di autonomia – ha aggiunto Mottinelli – è necessario dare risorse a territori montani: la montagna non è solo la Valtellina, ma in Lombardia rappresenta il 46% del territorio, dove risiede circa 1,5 milioni di abitanti.

Nell’Agenda europea 2021 2027 si affronta il tema dello sviluppo sostenibile: acqua, aria e foreste sono patrimonio montano ed è tempo che questi territori vengano messi nella condizione di essere protagonisti. “Penso anche alle Olimpiadi 2026 Milano/Cortina – ha concluso Mottinelli – un evento che deve essere da traino per tutta la montagna lombarda per favorire lo sviluppo di queste realtà. Nelle zone di montagna ci devono essere infrastrutture adeguate: penso al collegamento ferroviario verso il Mortirolo e la Val di Sole e al collegamento con Ponte di Legno evitando la strozzatura di Edolo. Credo che l’appuntamento con le Olimpiadi del 2026 sia un’opportunità unica per lavorare con impegno al raggiungimento di questi obiettivi”.

