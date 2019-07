Il meteo di giovedì 25 luglio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 25 luglio a Brescia e provincia.

Brescia

Ampie schiarite al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ma sempre senza fenomeni di rilievo. Nubi sparse anche nelle ore serali con tempo asciutto. Temperature comprese tra +23°C e +35°C.

Lombardia

Nuova giornata di tempo stabile su gran parte della regione con ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne, anche se non si escludono possibili temporali pomeridiani sulle zone alpine. Residui fenomeni anche nelle ore serali solo sulle Alpi, mentre altrove il tempo si manterrà stabile.

Italia

Instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali, con possibili acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini che in serata potranno raggiungere anche le zone pedemontane. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove senza fenomeni di rilievo. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento al pomeriggio sugli Appennini. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo sulle coste tirreniche. Tempo asciutto e generalmente soleggiato al Sud nelle ore diurne, eccetto qualche nube innocua specie sulle coste di Campania e Calabria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni su tutte le regioni. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

