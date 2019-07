Meteo Brescia, nel weekend tregua dal caldo con piogge e temperature in calo

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo asciutto nella mattinata di sabato, mentre a partire dal pomeriggio si attendono temporali sparsi estesi anche alle ore serali. Domenica sarà caratterizzata dal maltempo con piogge abbondanti la mattino e al pomeriggio, fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +19°C e +23°C.

Lombardia

Week end caratterizzato dal maltempo con piogge sparse nella mattinata di sabato sulle Alpi, temporali diffusi per la restante parte della giornata su tutto il territorio . Maltempo con piogge abbondanti nelle ore diurne di domenica su tutta la regione, migliora in serata.

Italia

Perturbazione in arrivo al Nord Italia con maltempo intenso ad iniziare soprattutto dal pomeriggio. Sono attesi poi acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio sia in serata che in nottata su tutte le regioni.

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Centro, mentre al pomeriggio sono attese le prime piogge specie sulle zone interne. Maltempo dalla serata con acquazzoni e temporali in estensione da Toscana e Umbria a Lazio e Marche nella notte.

Tempo asciutto sulle regioni meridionali, con sole prevalente al mattino specie sui settori Peninsulari e qualche nube in più invece al pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi dalla serata con locali piogge nella notte su Sardegna e Campania.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano.

www.centrometeoitaliano.it

