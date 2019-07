Prelievi del sangue, Synlab chiude a Nave ma raddoppia a Concesio

Al punto prelievi già attivo di via delle Camerate 92 si è aggiunta, nel mese di maggio, la sede di via Europa 152

Synlab annuncia la chiusura del punto prelievi di Nave, assicurando ai cittadini la continuità del servizio grazie alla presenza di due punti prelievi nel comune di Concesio. Al punto prelievi già attivo di via delle Camerate 92 si è aggiunta, nel mese di maggio, la sede di via Europa 152. Di seguito le specifiche relative a giorni di apertura e orari dei punti prelievi Synlab:

– PUNTO PRELIEVI SYNLAB CONCESIO – VIA DELLE CAMERATE Orario prelievi: da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 10:00, ritiro referti nei medesimi giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:00.

– PUNTO PRELIEVI SYNLAB CONCESIO – VIA EUROPA Orario prelievi: da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 9:30, ritiro referti nei medesimi giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Entrambi i punti prelievi sono convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Per maggiori informazioni e per contattare il punto prelievi di via delle Camerate, si prega di chiamare il numero 030 2005517 o di scrivere a [email protected]; per mettersi in contatto con il punto prelievi di via Europa, si prega di chiamare il numero 030 2752821 o di scrivere a [email protected]

