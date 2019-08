Outlet Franciacorta, il 6 settembre Giovanni Allevi in concerto (gratis)

GIOVANNI ALLEVI e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana saranno i protagonisti del concerto-evento gratuito organizzato da Franciacorta Outlet Village in occasione della Village Night 2019 in programma per venerdì 6 settembre alle ore 21.

Una serata magica da appuntarsi in agenda per non perdere la straordinaria bravura di un artista eclettico e inusuale come il M° Giovanni Allevi, compositore, direttore d’orchestra e pianista di fama mondiale che con le sue note ha saputo stregare milioni di giovani avvicinandoli alla musica colta e all’arte creativa della composizione.

Il palco allestito nella piazza centrale del Franciacorta Outlet Village ospiterà l’esibizione di Giovanni Allevi, che per l’occasione si esibirà nella triplice veste di compositore, pianista e direttore d’orchestra accompagnato da 12 musicisti e proporrà brani dal nuovo disco (in uscita) “Equilibrium”.

Village Night, giunta alla 4° edizione, propone al pubblico un evento imperdibile da viversi però anche prima e dopo l’attesissimo concerto di Allevi; la manifestazione nasce infatti da un progetto di valorizzazione dei vini del territorio ed ospita lungo le vie del Village oltre 30 cantine del Franciacorta in un percorso itinerante di degustazioni patrocinato dal Consorzio Franciacorta. Dalle 19 fino a mezzanotte, 4 isole con i banchi d’assaggio delle più rinomate aziende della Franciacorta proporranno degustazioni di Franciacorta mentre i ristoranti del Village stuzzicheranno il palato con deliziosi finger-food ed i negozi resteranno aperti per uno shopping esclusivo. Due le formule scelte per le degustazioni di prestigiosi Franciacorta: il ticket base prevede infatti 3 calici di Franciacorta+1 piatto food al prezzo di 16€. Il ticket coppia è la novità di questa edizione e prevede per 24€ 4 calici di Franciacorta+2 piatti food. A tutti i clienti degustanti verrà omaggiato il calice logato Franciacorta.

Per rendere la serata ancor più glamour, presso ogni Isola verrà allestito un Dj-set con musica lounge.

“Vivere la Village Night è un modo per conoscere il Franciacorta Outlet Village sotto un’altra prospettiva – afferma Gianluca Rubaga, center manager – E’ una festa affascinante che coniuga mondi diversi in una cornice elegante e soprattutto rilassante: un appuntamento di fine estate che sta diventando tradizione. Shopping alla scoperta delle nuove boutique del centro, ottimi vini spiegati dai produttori nelle isole di degustazione, un sottofondo musicale eseguito dal vivo da noti dj accompagnano i visitatori fino e dopo il concerto che quest’anno con la presenza del M° Giovanni Allevi si preannuncia davvero imperdibile”.

Un’altra novità di quest’anno riguarda invece l’Isola di vendita dei vini delle cantine aderenti; i Franciacorta in degustazione saranno infatti posti in vendita a prezzi particolarmente appetibili (con sconto del 10%) da TUAM, che è punto di riferimento all’interno del Village per la vendita di una selezionata gamma di Franciacorta e coordinatore delle cantine e dei ristoranti per la Village Night.

Village Night è un calendario di eventi proposto in tutti i 5 Village della Land of Fashion con la stessa formula che punta ad una valorizzazione dei territori ospitanti; un modo per promuovere lo shopping come occasione di cultura, come promozione delle arti – dalla musica, alla pittura contemporanea, dalla fotografia al cibo ed è in quest’ottica che una quinta Isola all’interno della manifestazione sarà dedicata alle pregiate etichette della Land of Fashion con le degustazioni dei vini dei Consorzi del Friuli Grave e Collio, dei Vini Mantovani e Colline Moreniche, della Manduria, Torremaresca, Torrevento e Vespa, con i Consorzi del Brunello di Montalcino, Chianti Senesi, Montepulciano Nobile e Vernaccia. Un modo originalmente condiviso per rendere omaggio a grandi territori di un’Italia meno nota ma tutta da scoprire e gustare (www.landoffashion.it). Il cartellone della Village Night negli altri outlet di proprietà del fondo americano Blackstone ospiterà a:

– Mantova Outlet Village 31 agosto – Roberto Vecchioni

– Palmanova Outlet Village 31 agosto – Luca Carboni

– Puglia Outlet Village 21 settembre – Dire Straits Legacy

