Sarnico, 25enne preso con la droga… nel cespuglio

Un 25enne di origine albanese è stato arrestato venerdì dai carabinieri di Sarnico in seguito a un normale controllo. Il giovane si trovava nella propria auto, una Toyota Yaris, in un parcheggio di via Vittorio Veneto e, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a piedi. La sua corsa è finita dopo un centinaio di metri e una breve colluttazione. Nelle sue tasche sono stati trovati 370 euro, mentre da un vicino cespuglio sono stati recuperati 4 grammi di cocaina divisi in cinque dosi. Il 25enne è stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

