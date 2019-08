L'assessore incontrerà Sindaci e agricoltori per capire quali azioni potra' mettere in campo la Regione Lombardia. Il primo appuntamento è alle 15 al Municipio di Rudiano

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi annuncia con una nota che questo pomeriggio sarà nelle zone della bassa bresciana colpite dalle violente precipitazioni di ieri sera.



L’assessore incontrerà Sindaci e agricoltori per capire quali azioni potra’ mettere in campo la Regione Lombardia. Il primo appuntamento è alle 15 al Municipio di Rudiano, in piazza Martiri della Libertà.



