Maltempo, dalla Regione il primo mezzo milione di euro: ecco dove andranno

E’ di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento complessivo del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi urgenti a seguito delle forti piogge che hanno colpito, l’11 e il 12 giugno scorsi i territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio. Di questi oltre 2,5 milioni sono finalizzati al ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, oltre alle misure per garantire continuita’ amministrativa nelle zone colpite, e piu’ di 900 mila euro per interventi urgenti ed assistenza alla popolazione.

A darne notizia è una nota dell’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, che dà conto degli oltre 60 interventi messi in cantiere. “In questi giorni – chiarisce Fioroni – invieremo le lettere a tutti i Comuni e agli enti interessati per raccogliere la documentazione per la rendicontazione”. L’assessore, inoltre, ricorda che ieri è scaduto il termine per inviare le segnalazioni dei danni causati dalle trombe d’aria delle scorse settimane “per i quali ci apprestiamo a chiedere al governo centrale una nuova dichiarazione di stato d’emergenza, presupposto per accedere ai fondi statali per il rimborso delle spese effettuate”.

Per lla provinciaa di Brescia il contributo complessivo è di quasi 500 mila euro. Questo

l’elenco degli enti beneficiari con importo e, tra parentesi, il tipo di intervento:

– Angolo Terme: 31.961,44 (danni da evento alluvionale)

– Borno: 4.824,31 (erosione spondale e danni a viabilita’)

– Borno: 9.648,63 (ostruzione causata da detriti)

– Borno: 9.648,63 (occlusione tombotto in Localita’ Pasen)

– Darfo Boario Terme: 58.026 (danni vari da evento alluvionale)

– Provincia di Brescia: 244.248,42 (rifacimento muro a monte

della sede stradale crollata a seguito della frana a Borno)

– Utr Brescia: 89.899,32 (interventi vari Comune di Niardo

localita’ Disino)

– Utr Brescia: 49.926,71 (interventi vari Comune di Breno

localita’ Degna.

