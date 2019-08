Maltempo, danni a campi e aziende agricole: domani summit di Coldiretti

Si terrà domani a Brescia il summit promosso da Coldiretti per la conta dei danni su campi e strutture agricole provocati del maltempo

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi – che ha già incontrato alcuni agricoltori – partecipera’ domani a Brescia al summit promosso da Coldiretti per la conta dei danni su campi e strutture agricole provocati del maltempo.

All’incontro saranno presenti Ettore Prandini, presidente della Coldiretti nazionale e di Coldiretti Brescia; Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia; Gianmarco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo; Raffaele Borriello, Direttore generale Ismea e Stefano Simeoni, Capo di Gabinetto della Prefettura di Brescia.

Prima dell’incontro, i rappresentanti delle istituzioni visiteranno due delle numerose aziende agricole della provincia di Brescia devastate dagli eventi metereologici estremi registrati nell’ultimo mese. Si recheranno quindi a Torbole Casaglia e a Lograto. In seguito si riuniranno nella sede di Coldiretti Brescia, in via San Zeno 69.

