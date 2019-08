Meteo Brescia, venerdì giornata instabile con acquazzoni e schiarite

Instabilità al mattino con acquazzoni sparsi, fenomeni in esaurimento al pomeriggio e possibili nuove piogge in serata. Temperature tra +20°C e +30°C

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 23 agosto 2019 a Brescia.

Brescia

La giornata inizia sotto il segno dell’instabilità con acquazzoni sparsi, mentre al pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi lasciando spazio però a molte nubi. Nuove piogge sono possibili in serata, mentre nella notte i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +30°C.

Lombardia

Condizioni di tempo instabile fin dal mattino, con possibili piogge e acquazzoni soprattutto sulle pianure. Al pomeriggio i fenomeni si concentreranno prevalentemente su Alpi e Prealpi, dove non si escludono locali temporali, mentre in serata e in nottata le precipitazioni si estenderanno nuovamente verso le pianure soprattutto occidentali.

Italia

Piogge e acquazzoni al mattino sui settori centro orientali del Nord Italia, prima che al pomeriggio i temporali si concentrino specie su Alpi, Appennini e zone limitrofe. Tempo instabile anche in serata e in nottata soprattutto al Nord Ovest. Giornata caratterizzata dal tempo instabile al Centro, con locali piogge già al mattino sugli Appennini e sulla Toscana. Al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali fin sulle coste tirreniche, con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi solo a partire dalla nottata. Sole prevalente sulle regioni meridionali nella prima parte della giornata. Acquazzoni e temporali invece interesseranno Appennini e zone interne Insulari al pomeriggio, sconfinando localmente verso le coste tirreniche. Tempo nuovamente asciutto dalla serata. Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi e nei valori massimi.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano

www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments