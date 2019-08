Meteo Brescia, l’ultimo weekend di agosto tra sole e nuvole

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 a Brescia.

Brescia

Fine settimana all’insegna del tempo generalmente stabile anche se con molte nubi specie sabato. Nella prima parte del weekend infatti sono attesi addensamenti sparsi anche compatti sia nelle ore diurne che in quelle serali, alternati solo a qualche locale schiarita. Domenica invece la nuvolosità tenderà a diradarsi, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Ampie schiarite poi anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +20°C e +32°C.

Lombardia

Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata di sabato ma senza fenomeni prima che al pomeriggio possano svilupparsi acquazzoni e temporali anche intensi specie sulle Alpi e localmente sull’Oltrepo. Tempo instabile anche in serata con locali precipitazioni fin sulle pianure, prima che in nottata il tempo torni ad essere asciutto su tutta la regione. Domenica sono attese condizioni di generale stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche locale acquazzone o temporale pomeridiano sulle Alpi ma in rapido esaurimento.

Italia

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nubi, prima che al pomeriggio si vadano a sviluppare acquazzoni e temporali specie su Appennini e Alpi centro orientali. Fenomeni fin sulla pianura in serata in generale esaurimento dalla notte. Instabilità pomeridiana al Centro Italia con acquazzoni e temporali anche intensi in sviluppo sugli Appennini. Fenomeni in sconfinamento verso le coste soprattutto in serata, mentre nella notte il tempo torna ad essere asciutto su tutte le regioni. Sole prevalente al Sud al mattino mentre al pomeriggio non mancherà qualche pioggia e temporale sia sulle zone interne peninsulari che su quelle insulari. Tempo instabile anche in serata prima che i fenomeni si esauriscano nella notte. Temperature stazionarie o in calo salvo un generalmente aumento delle massime al Nord.

