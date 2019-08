Brescia, da Adecco e Italmark un nuovo corso per macellai banconieri

Adecco, in collaborazione con l’operatore della GDO Italmark, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per un nuovo corso professionalizzante per macellai banconieri.

Il corso, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà dal prossimo 22 ottobre fino al 30 novembre 2019 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è gratuito ed aperto ai candidati provenienti dalle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.

L’opportunità si rivolge ad aspiranti macellai, in possesso di diploma o qualifica di scuola alberghiera e con una forte passione per il mondo della cucina. I 13 candidati selezionati avranno accesso al percorso gratuito e della durata di 264 ore (236 di pratica, 24 di teoria e 4 di visita aziendale), grazie al quale acquisiranno un’elevata professionalità nel campo della macelleria e saranno così idonei a essere inseriti con successo all’interno del mercato del lavoro, in particolare nei negozi Italmark del territorio.

Il corso formativo, gestito da professionisti del settore, approfondirà le tecniche del taglio, della porzionatura e della preparazione delle carni, assicurando ai partecipanti le necessarie competenze per affrontare un proficuo rapporto con la clientela, e la piena autonomia nella gestione della professione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

È possibile inviare a propria candidatura fino al 30 settembre 2019 all’indirizzo [email protected]

