Miss Italia, la bresciana Giada Pezzaioli è la più bella… della Puglia

La bresciana Giada Pezzaioli è ufficialmente la più bella… anche della Puglia. A incoronarla è stata nelle scorse ore la giuria del concorso di bellezza più famoso d’Italia, che le ha assegnato la fascia regionale: sarà dunque lei a rappresentare la Puglia nella finalissima del concorso, il 6 settembre. Nella speranza che a Mestre la raggiunga anche la bresciana Carola Raimondi, arrivata seconda a Miss Lombardia.

Giada Pezzaioli, classe 1993, è originaria di Montichiari, ma da una decina di anni vive a Lecce, dove lavora nell’ambito della moda e studia all’università (è a cinque esami daalla laurea in Lingue e Letterature straniere), oltre ad essere mamma di un bimbo di due anni.

Giada è alta 180 centimetri, ha i capelli castani e gli occhi verdi, oltre a misure perfette. Nel 2010 è stata anche Miss Lombardia e negli anni successivi ha rappresentato l’Italia in diverssi concorsi, tra cui Miss Mondo e Miss Universo.

“Sono ancora senza parole, ho i brividi ovunque – ha scritto la giovane sul suo profilo Facebook – Che onore , che orgoglio che provo nel cuore ! Io questa terra l’ho amata dal primo giorno e qui ho scelto di vivere perché qui il mio cuore batte all’impazzata ! Da questa terra sono nati i progetti più importanti della mia vita , qui il buon Dio mi ha fatto conoscere l’uomo della mia vita e dal nostro amore è nato il mio principe Enea . Cara Puglia tu stasera mi hai incoronata rappresentante e portavoce delle tue bellezze e prometto a te e a tutti i Pugliesi che porterò in alto e con grande orgoglio le tue tradizioni , i tuoi profumi , la tua storia . Racconterò se servirà di quanto sia stato bello per me imparare i tuoi dialetti dai quali emergono tutte le tradizioni più antiche . ( quello leccese è quello che parlo ) Se servirà mi muoverò a ritmo di pizzica salentina perché 10 anni fa ho voluto provare ad imparare a ballarla ❤️ Il mio cuore unisce l’Italia che rappresento nell’animo . Il Nord che scorre nel mio sangue e il Sud che mi ha riempito la vita ! Miss Italia Puglia Domani si parte direzione #mestre Miss Italia #missitalia #80annimissitalia #misspuglia”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments