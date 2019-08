Manerbio, furgone contro auto: due feriti in codice rosso

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, nel territorio di Manerbio. Lo scontro è avvenuto in via Lazio e la dinamica è ancora tutta da chiarire, ma – secondo la prima ricostruzione – intorno alle 14 il furgone di un’azienda di ricambi ha centrato la fiancata di una Peugeot che non avrebbe rispettato lo stop. Pronto l’intervento dei soccorritori, arrivati sul posto in codice rosso (ambulanza e automedica). Ora si attende il responso dei medici sulle condizioni dei due feriti. Sull’accaduto indaga la Polizia locale.

