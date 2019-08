Meteo Brescia, mercoledì tempo stabile e massime a 31 gradi

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata ma con cieli irregolarmente nuvolosi; in serata non sono ancora attesi fenomeni di rilievo

Meteo Brescia

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata ma con cieli irregolarmente nuvolosi; in serata non sono ancora attesi fenomeni di rilievo con la nuvolosità che tenderà progressivamente a diradarsi. Ampie schiarite in nottata. Temperature comprese tra +22°C e +31°C.

Meteo Lombardia

Nuvolosità irregolare nel corso della mattinata con tempo generalmente asciutto su gran parte del territorio salvo possibili piogge sul Comasco; al pomeriggio locali fenomeni interesseranno le Alpi e la Lomellina risultando anche di forte intensità, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto. Ancora precipitazioni in serata sui settori alpini, prima di un deciso miglioramento nella notte.

In collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

