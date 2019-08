Il meteo di giovedì 29 agosto a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 29 agosto a Brescia e provincia.

Brescia

Condizioni di tempo stabile nelle ore diurne con cieli generalmente poco nuvolosi sia al mattino sia poi nel pomeriggio; ampie schiarite nella serata. Temperature comprese tra +21°C e +31°C.

Lombardia

Tempo stabile nella mattinata con cieli generalmente nuvolosi su tutto il territorio; al pomeriggio locali temporali interesseranno i settori alpini, asciutto invece sui restanti settori. Tempo stabile nella serata con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.

Italia

Instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi poi su tutte le zone. Possibili piogge fin dal mattino al Centro ad iniziare dalle coste del Lazio, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata sulle zone interne e tempo asciutto su tutte le regioni dalla nottata.

Tempo instabile al mattino al Sud Italia specie sulle Isole e sulla Campania, prima che al pomeriggio i fenomeni si estendano anche a Molise, Basilicata e Calabria con temporali localmente intensi. In serata e in nottata ancora piogge su Sicilia e Sardegna, tempo asciutto altrove. Temperature minime in calo specie al Centro Nord, massime invece stabili o in lieve aumento.

