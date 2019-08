Meteo Brescia, sabato resiste, ma domenica sera sono attesi temporali

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica con addensamenti anche compatti sabato, cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi domenica. Nella serata di domenica si attendono temporali diffusi. Temperature comprese tra +22°C e +32°C.

Lombardia

Tempo in prevalenza stabile sia nella mattinata di sabato sia poi domenica con ampie schiarite e qualche nube su gran parte della regione; temporali attesi al pomeriggio solo sulle Alpi, mentre nelle ore serali specie della domenica piogge o fenomeni temporaleschi sparsi interesseranno tutti i settori.

Italia

Prime piogge al Nord Italia già al mattino sulle Alpi occidentali, mentre al pomeriggio acquazzoni e temporali bagneranno tutto l’arco alpino e gli Appennini. Fenomeni anche in serata in locale sconfinamento verso le pianure limitrofe, asciutto nella notte.

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali al mattino, prima che l’instabilità aumenti al pomeriggio ad iniziare dagli Appennini. Locali fenomeni anche in serata sulle zone interne mentre in nottata il tempo tornerà ad essere asciutto ma con molte nubi sparse.

Qualche pioggia fin dal mattino al Sud, ad iniziare dalla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali si svilupperanno anche sulle zone interne Peninsulari e della Sicilia con fenomeni localmente intensi, prima di esaurirsi in serata. Maltempo in Sardegna specie dalla notte. Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

