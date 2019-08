Beccalossi contro Di Maio: stop a inceneritori? Mandi rifiuti a Zingaretti e De Luca

“Di Maio vuole eliminare i termovalorizzatori? Bene, a questo punto chieda ai suoi nuovi alleati Zingaretti e De Luca di pensare a smaltire nelle regioni che oggi governano i rifiuti del sud, a partire proprio da quelli della Campania. Per adesso lo fa in buona parte la Lombardia, che evidentemente il capo politico grillino considera la discarica d’Italia”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia (Gruppo Misto), commentando le dichiarazioni di Luigi Di Maio in tema di programmi del futuro governo.

“È incredibile -prosegue Viviana Beccalossi- assistere a dichiarazioni fuori dal mondo da parte di Di Maio, secondo cui l’ambiente si tutelerà magicamente producendo meno rifiuti e spegnendo i termovalorizzatori. Un argomento così complesso non può essere trattato in modo così superficiale. Qualcuno gli dica che la Lombardia smaltisce da sola un terzo dei rifiuti nazionali e puntualmente toglie le castagne dal fuoco alle regioni del sud proprio grazie ai suoi impianti”.

”Mi auguro – continua Viviana Beccalossi- che il presidente Fontana decida per un vero giro di vite, visto che per Di Maio i lombardi sono utili per fare da netturbini e per i 54 miliardi di residuo fiscale, ma fastidiosi quando chiedono l’autonomia”.

“Se il buon giorno si vede dal mattino -conclude- il futuro governo si presenta all’insegna di programmi preoccupanti, tra l’ambientalismo da bar di Di Maio e il Pd che non vede l’ora di smantellare i provvedimenti sulla sicurezza”.

