Meteo Brescia, mercoledì tempo stabile ma le minime scendono

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 4 settembre 2019 a Brescia

Brescia

Tempo stabile con sole prevalente nella mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Lombardia

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno nella mattinata e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata i cieli saranno sereni.

Italia

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi ad ovest, sereni ad est. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata si rinnovano le condizioni di generale stabilità. Temperature minime e massime o in aumento. Al Centro: Al mattino bel tempo con sole prevalente eccetto innocue nubi tra Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata ancora condizioni di generale stabilità. Temperature minime e massime stabili o in calo. Mari molto mossi o localmente agitati. Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di generale instabilità, più asciutto sulla Campania e Sardegna. Al pomeriggio ancora condizioni di maltempo su tutte le regioni con piogge e temporali eccetto in Sardegna, Puglia e Molise. In serata condizioni di tempo instabile tra Calabria e Sicilia con fenomeni localmente intensi, asciutto e più sereno altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Occidentali. Mari da molto mossi ad agitati.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano.

www.centrometeoitaliano.it

