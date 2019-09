Outlet, venerdì la Village Night con il concerto di Allevi: entrano in 3.500

La formula della VILLAGE NIGHT al Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano propone venerdì 6 settembre dalle ore 19 un appuntamento con le eccellenze enoiche del Territorio e tanta buona musica.

Un connubio ormai collaudato nelle passate 4 edizioni della serata-evento del Village franciacortino che coniuga lo shopping con un suggestivo percorso itinerante di degustazioni a cura delle più rinomate cantine della Franciacorta nei banchi d’assaggio dislocati lungo le vie del centro.

Con il patrocinio del Consorzio Franciacorta, sono oltre 35 aziende della Franciacorta presenti alla iniziativa organizzata dal Franciacorta Outlet Village a cui si unisce un Isola definita di contaminazione che propone in degustazione i vini della Land of Fashion, vale a dire i vini dei Consorzi provenienti dai 4 territori degli outlet appartenenti al network Land of Fashion, di cui fa parte lo stesso Franciacorta Outlet Village. Una golosa opportunità quindi per degustare oltre ai Franciacorta anche i vini doc di Puglia, Friuli, Toscana e Mantova.

Con inizio alle ore 19 fino alla mezzanotte le vie del Franciacorta Outlet Village si animeranno in una serata-evento che si prospetta davvero “magica” con lo shopping notturno nei 190 negozi del centro accompagnato da street music e Dj-set mentre i produttori delle famose cantine illustreranno le peculiarità dei vini in degustazione ed i punti ristoro del centro proporranno menù degustazione elaborati in abbinamento ai vini.

Due le proposte di degustazione della Village Night per questa edizione 2019: un ticket da 16€ (3 degustazioni di Franciacorta con calice logato in omaggio + un piatto di stuzzicherie a scelta) e un ticket Coppia a 24€ (2 piatti assaggio, 2 calici logati e 4 degustazioni). Chi invece vorrà degustare i vini della Land of Fashion dovrà invece acquistare un ticket da 5€ (comprensivo di cauzione calice 2€).

Curiosando tra i menù proposti come stuzzicherie di accompagnamento dai ristoranti del centro segnaliamo all’Antica Focacceria San Francesco un’insalatina di fregola o gli involtini di spada affumicato; da Casa Angelesi Farinella il “cuoppo” di alici fritte con zeppoline alle erbe; da Bottega Portici un assaggio di maccheroncino alla siciliana o ancora il roast-beef in Bellavista da Az. Agr. Tuam, lo store partner dell’iniziativa a cui è affidata anche l’Isola di Vendita dei vini presenti in rassegna.

L’attesissimo concerto gratuito del M°GIOVANNI ALLEVI e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana si terrà nella piazza centrale del Franciacorta Outlet Village, con accesso limitato ad un massimo di 3.500 spettatori.

Per motivi organizzativi quindi a partire dalle ore 20 saranno predisposti controlli agli ingressi della sola piazza quale unica possibilità di accesso all’area del concerto previsto per le ore 21.

