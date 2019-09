Meteo Brescia, venerdì tempo instabile: piove da mattina a sera

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 6 settembre 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo generalmente instabile con deboli piogge sia al mattino sia poi al pomeriggio; fenomeni attesi anche nelle ore serali prima di un generale miglioramento. Temperature comprese tra +17°C e +24°C.

Lombardia

Tempo generalmente instabile nella giornata con deboli piogge al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, non si escludono temporali sulle pianure nelle ore pomeridiane. Fenomeni sparsi anche in serata, migliora nella notte.

Italia

Nuvolosità diffusa sulle regioni del Nord Italia e condizioni di maltempo fin dalle prime ore del mattino con piogge diffuse. Maltempo specie in Emilia Romagna con temporali anche intensi al pomeriggio, migliora il tempo in serata sul nord-ovest, altrove insistono le precipitazioni. Neve sulle Alpi oltre 2000 metri di quota.

Giornata all’insegna del tempo instabile sul Centro Italia con piogge al mattino tra Toscana, Marche e Umbria. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge o temporali eccetto nel Lazio, residui fenomeni in serata. Tempo più stabile al sud Italia eccetto al pomeriggio quando avremo cieli irregolarmente nuvolosi e possibili temporali su zone interne Peninsulari e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora dalla serata. Temperature in calo nei valori massimi, minime stazionarie o in lieve aumento.

