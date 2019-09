Giada Pezzaioli non ce l’ha fatta: Miss Italia è Carolina Stramare

Nonostante tutti i pronostici dessero la 26enne di montichiari - approdata alla finalissima con la fascia di Miss Puglia - come la più probabile vicitrice del concorso, infatti, a spuntarla è stata la seconda favorita

La bresciana Giada Pezzaioli non ce l’ha fatta. Nonostante tutti i pronostici dessero la 26enne di montichiari – approdata alla finalissima con la fascia di Miss Puglia – come la più probabile vicitrice del concorso, infatti, a spuntarla è stata la seconda favorita dai bookmaker (la vittoria della Pezzaioli era pagata quattro volte, quella della rivale 4,5). Mentre Giada non è arrivata nemmeno sul podio.

La nuova Miss Italia – incoronata ieri in diretta tv – è Miss Lombardia (ma originaria di Genova) Carolina Stramare, 20enne originaria di Genova (ma residente da tempo a Pavia) che studia all’Accademia delle Belle Arti, è appassionata di equitazione ed è fidanzata… almeno per ora.

