Meteo Brescia, venerdì ancora sole e minime in salita

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 13 settembre 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente sereni. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Lombardia

L’anticiclone delle Azzorre che insiste sull’Europa centro-occidentale sta determinando condizioni di tempo stabile su gran parte della nostra penisola. Sole prevalente su tutta la regione nel corso della mattinata e poi al pomeriggio; sereno in serata.

Italia

Sereno al mattino su tutte le regioni settentrionali, si rinnovano le condizioni di tempo stabile nel pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni ovunque eccetto innocue nubi in transito sulle Alpi occidentali. Bel tempo e cieli sereni su tutte le regioni anche in serata.

Tempo stabile e soleggiato al Centro Italia al mattino, situazione invariata al pomeriggio con cieli ancora sereni e nubi assenti su tutte le regioni. Serata stabile al centro Italia con cieli stellati ovunque.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino anche sulle regioni meridionali. Innocue nubi in Calabria al mattino, gran sole su tutte le altre regioni con nubi assenti. Si rinnovano le condizioni meteo stabili anche in serata e in nottata con cieli sereni su tutte le regioni. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

