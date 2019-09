Meteo Brescia, mercoledì temporali e massime in calo

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 18 settembre 2019 a Brescia.

Brescia

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata prima di un generale peggioramento che porterà temporali al pomeriggio; fenomeni anche nella serata. Temperature comprese tra +17°C e +23°C.

Lombardia

Nubi irregolari nella mattinata su tutta la regione, ma con tempo asciutto; piogge o acquazzoni diffusi al pomeriggio, fenomeni sparsi anche nella serata.

Italia

Mattinata instabile sulle regioni nord-orientali con piogge sparse, ancora asciutto ad ovest. Al pomeriggio il maltempo investirà tutte le regioni settentrionali con piogge diffuse, piogge che insisteranno anche in serata e nottata salvo un lento miglioramento sul Triveneto.

Tempo stabile al Centro al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio prime piogge o acquazzoni in arrivo tra Marche e Umbria. Estensione dei fenomeni su tutte le regioni tra la serata e la nottata con piogge anche intense sulle Marche, Umbria e Abruzzo.

Giornata ancora prevalentemente asciutta e soleggiata sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna con nubi irregolari in transito e locali piogge o acquazzoni fin dal mattino, in serata e nottata anche sul Molise, alta Puglia e Campania. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi specie sulle regioni settentrionali.

