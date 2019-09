Il meteo di giovedì 19 settembre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 19 settembre a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo asciutto nel corso della giornata ma con nubi anche compatte nella mattinata, cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo. Cieli poco o parzialmente nuvolosi poi in serata e in nottata con tempo sempre stabile. Temperature comprese tra +15°C e +20°C.

Lombardia

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi a tratti compatte al mattino su tutto il territorio; maggiori schiarite nel corso del pomeriggio ma sempre con molti addensamenti sparsi, mentre nelle ore serali la nuvolosità tenderà localmente ad aumentare nuovamente.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord al mattino, con possibili acquazzoni specie tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Tempo in miglioramento dal pomeriggio con l’esaurimento dei fenomeni e schiarite man mano sempre più ampie soprattutto ad Est.

Tempo instabile sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne con acquazzoni e temporali sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Generale miglioramento dalla serata con le ultime piogge specie tra Lazio e Abruzzo. Piogge e temporali bagneranno i settori Peninsulari del Sud Italia per tutto l’arco della giornata, con i fenomeni più intensi tra Molise, Puglia e Basilicata. Qualche precipitazione anche sulle Isole Maggiori soprattutto a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie o in diminuzione eccetto un lieve aumento delle minime al Centro Sud.

Previsioni a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

