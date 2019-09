Brescia, dall’1 ottobre scattano le limitazioni ai veicoli

Scatteranno da domani, martedì 1 ottobre, in provincia di Brescia, le limitazioni ai veicoli più inquinanti.

La novità è che da domani il blocco del traffico che riguarda i veicoli euro 3 diesel durerà per tutto l’anno – come già accade per euro 2 diesel e benzina euro 0 – e non per sei mesi. E’ quindi vietato il transito dalle 7:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì, tranne che nei giorni festivi infrasettimanali. L’ordinanza contro lo smog riguarda la città di Brescia e il suo hinterland, in particolare i comuni di Fascia 1 e Fascia 2.

Sempre da domani c’è poi un’altra novità introdotta da Regione Lombardia: la scatola nera. I cittadini proprietari di auto Euro 0 benzina ed Euro 0,1,2 e 3 Diesel potranno installare una scatola nera che consentirà di monitorare le percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Le limitazioni alla circolazione, quindi, non scatteranno più in funzione dell’orario e del giorno settimanale, ma solo a seguito dell’esaurimento del chilometraggio permesso a ciascuna tipologia di veicolo.

