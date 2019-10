Brescia, nel fine settimana torna il Brixia Street Food Festival

Brixia Street Food Festival si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 Ottobre in Piazza Tebaldo Brusato nel cuore di Brescia. L'evento è organizzato da Vitamina C

Brixia Street Food Festival si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 Ottobre in Piazza Tebaldo Brusato nel cuore di Brescia. L’evento organizzato da Vitamina C è dedicato alla tradizione, al cibo di strada e di qualità proveniente da tutta Italia. Grazie a Brixia Street Food Festival Brescia ospiterà i migliori food truck d’Italia e con loro le appetitose proposte invaderanno la “leonessa” d’Italia.

I truck proporranno ghiotte specialità provenienti dall’Abruzzo con gli arrosticini, dalla Romagna con il pesce fritto e grigliato al momento, dall’Emilia con lo gnocco fritto e con le fragranti tigelle. Dal Piemonte, con l’hamburger di Fassona, dalla Sicilia con pane, panelle e pane ca’meusa, dal Garda con il pesce di lago, dalla Puglia, con le orecchiette, le bombette e il panino con il polpo. Dal Trentino con i salumi affumicati, dalla Toscana con l’hamburger di Chianina, oltre al pulled pork e al brisqet bbq. Novità importante per i celiaci, gli intolleranti al glutine o anche per i curiosi sarà presente un food truck che proporrà esclusivamente pietanze senza glutine. Da Oltralpe arriveranno una simpatica roulottina vintage con dolcissime crepes e un grintosissimo cheers truck con dieci spine di birra.

A movimentare l’evento, musica tutte le sere con concerti dal vivo, una kids area con giochi e intrattenimento per tutti i bambini sia il sabato che la domenica. Brixia Street Food Festival è anche un “Evento Baby Friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, angolo allattamento, fasciatoio e scaldabiberon. Sabato 5, in occasione della Notte della Cultura proposta dal Comune di Brescia, nell’area bimbi sarà proposto “IL GRANDE MANDALA!”. Un laboratorio tematico sullo spazio con palloncini e giochi. La sera si potrà assistere al concerto dal vivo del gruppo Manuel Rock’n’roll che ripercorrerà le musiche più belle degli anni 60-70. Brixia Street Food sarà anche tappa della Burger Battle, la competizione italiana per decretare il Burger Battle Ambassador con il migliore hamburger d’Italia.

Per rimanere aggiornato sulle novità e i partecipanti all’evento basterà seguire la pagina Facebook Brixia street food festival.

Brixia Street Food Festival – Piazza Tebaldo Brusato BRESCIA

Venerdì 4 – Sabato 5 – Domenica 6 Ottobre 2019

Venerdì 18.00-24.00 – Sabato 11.00-24.00 – Domenica 11.00-22.00

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments