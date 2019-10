🔴 La scarpa è verde o rosa? La foto illusione divide il web – ECCO LA SPIEGAZIONE

Di che colore è la scarpa che vedete in questa immagine? Per la maggioranza delle persone la risposta è chiara e non lascia spazio alle interpretazioni: il “corpo” è grigio, mentre tutti inserti e le stringhe sono verde acqua. Ma per una buona parte degli osservatori, in realtà, non ci sono dubbi sul fatto che gli unici colori della scarpa sono il rosa e il verde.

Chi ha ragione? Ovviamente entrambi. E vediamo velocemente di comprenderne il perché.

LA SCARPA E’ GRIGIA E VERDE O ROSA E BIANCA?

L’immagine sta circolando in maniera virale sui social, con un commento secondo cui chi vede l’immagine grigia e verde sarebbe mosso dalla parte sinistra del cervello, quella guidata dalla creatività, mentre chi la vede rosa dal cervello destro, quello analitico.

In realtà la spiegazione è più complessa, e non è diversa da quella del tormentone del vestito bianco e blu oppure oro e nero comparsa sul web pochi anni fa (da un’immagine postata dalla cantante scozzese Caitlin McNeill sul suo Tumblr).

In buona sostanza l’immagine che arriva al cervello dal mondo esterno deriva esclusivamente dagli occhi, con un complicato meccanismo che trasforma l’energia luminosa in impulsi elettrici, poi rielaborati dai neuroni. Dunque è normale che alcune persone elaborino la realtà circostante in forma leggermente diversa dagli altri, tanto più di fronte a immagini particolari come queste – e numerosi altri effetti ottici – che mettono in difficoltà le capacità interpretative del cervello.

LE CAUSE DELLA DIFFERENTE PERCEZIONE VISIVA

Al momento le spiegazioni di questo fenomeno chiamano in causa diverse varabili, anche se non è dato sapere in quale proporzione lo determinino. Una dei parametri decisivi è certamente quello dell’illuminazione dell’oggetto, che influisce sulla percezione del colore: è per questo, ad esempio, che la stessa sfumatura di grigio può sembrare scura se posta su uno sfondo chiaro oppure quasi bianca se si trova su uno scuro. Ma importante, secondo la scienza,è anche l’abitudine alla luce dell’osservatore, una varabile legata al “precedente” che influisce sulla previsione del colore da parte del cervello. Tra gli altri elementi condizionanti, poi, ci sono ovviamente sono le condizioni ambientali dell’osservatore (compreso il supporto e l’angolazione) e la retina dei suoi occhi, differente da individuo a individuo.

