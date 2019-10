🛍️ Fibra1 Brescia, via al Mese del piumino con sconti fino al 50%

Il freddo è alle porte e, dopo il lancio ufficiale delle nuove collezioni autunno-inverno, Fibra1 parte nel fine settimana con una nuova iniziativa promozionale: il Mese del piumino.

Nell’occasione, con lo slogan “Buon risveglio Fibra1”, lo storico negozio di Brescia effettuerà promozioni straordinarie su una gamma di prodotti scelti del brand Spazio Notte, dove trovano spazio le referenze delle migliori marche per il sonno su misura: materassi, reti, accessori, guanciali, prodotti antiacaro e via dicendo.

In particolare, da Fibra1, sarà possibile ottenere sconti fino al 50 per cento su piumini d’oca e anallergici di prestigiose marche selezionati da una realtà commerciale che – da oltre 60 anni – è sinonimo di qualità sul territorio bresciano.

Gli acquisti, poi, potranno essere effettuati anche a rate, con procedura immediata, attraverso il sistema Pagodil Cofidis, che consente di non pagare subito l’importo dovuto, ma di suddividere il totale in piccole quote addebitate ogni mese sul conto corrente. Senza interessi.

FIBRA1 BRESCIA

Fibra 1 si trova in piazza Garibaldi 14, a Brescia, ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Il lunedì dalle 15 alle 19.30, nella restante parte della settimana dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del gruppo: http://www.fibra1.it (articolo publiredazionale)



