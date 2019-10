ElNòs, bambini e scienza protagonisti al centro commerciale con Focus Junior

Sarà un weekend dedicato allo scienza quello di ELNÒS di Roncadelle. Sabato 12 ottobre inizieranno infatti i Science Days 2019, i giorni speciali per scuole e famiglie – organizzati in collaborazione con Focus Junior – che comprenderanno numerose attività, una mostra, tanti esperimenti e giochi gratuiti dedicati all’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Sono circa una decina i corner dedicati alla scienza allestiti nei due piani del centro commericale roncadellese, presentati stamane alla stampa dalla giornalista di Focus Junior Stella Tortora, dal direttore Elnòs Giovanni Umberto Marzini e dalla responsabile marketing Elnòs Anna Ruzzier.

Tra gli spazi di gioco ed esperimento, che rimarranno fissi nelle gallerie fino a fine mese, uno dei più gettonati è il laboratorio Elemento Acqua, spazio totalmente interattivo e dedicata all’importanza del cosiddetto “oro blu”. Ma diversi eventi e laboratori aggiuntivi si alterneranno neei week end, come Science Market (12 e 13 ottobre), il mercato con le banconote della scienza che si guadagnano risolvendo quiz scientifici, Science Show (19 e 20 ottobre), lo spettacolo per esplorare i principi fisici e chimici dell’acqua e Climatic Game (26 e 27 ottobre), il gioco dell’oca formato gigante in cui osservare gli effetti dei cambiamenti climatici e provare a salvare il pianeta Terra.

Infine, tutti i sabati, dalle ore 10 alle 12, presso l’Area Booky Book Lovers, sarà attivo il servizio bibliotecario di iscrizione, prestito e restituzione libri in collaborazione con Rete Bibliotecaria Bresciana. Non solo: in programma anche laboratori e momenti di lettura per bambini, a cura di Abibook, dedicati questo fine settimana al tema “Arriva l’autunno”.

