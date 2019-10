Meteo Brescia, mercoledì ancora instabile con nuvole e schiarite

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 16 ottobre a Brescia.

Brescia

Tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino, maggiori aperture nel corso delle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno sempre poco nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Lombardia

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su gran parte del territorio e locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino; maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi con tempo asciutto.

Italia

Tempo in miglioramento al nord Italia con cieli poco nuvolosi fin dal mattino e tempo stabile eccetto sul Friuli Venezia Giulia con le ultime precipitazioni. Bel tempo al pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, stessa cosa in serata e nottata.

Giornata all’insegna del bel tempo anche al Centro Italia. Cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al mattino, sereni o poco nuvolosi al pomeriggio e in serata.

Qualche disturbo ancora presente invece sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, bel tempo in Sardegna. Al mattino piogge sparse tra Campania, Calabria e Sicilia, stabile altrove. Al pomeriggio situazione invariata mentre in serata i fenomeni andranno esaurendosi ovunque. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano.

www.centrometeoitaliano.it

