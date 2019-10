Meteo Brescia, venerdì nuvole e in serata arriva la pioggia

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 18 ottobre 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo generalmente stabile nel corso delle ore diurne con nuvolosità compatta sia nella mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; deboli piogge attese in serata ed estese poi anche alla nottata. Temperature comprese tra +14°C e +15°C.

Lombardia

Deboli piogge al mattino sulle Prealpi, generalmente più asciutto altrove anche se con molte nubi compatte; isolati fenomeni nel pomeriggio sui settori alpini. Precipitazioni attese in serata ed in nottata su gran parte della regione, più asciutto solo sui settori sud-orientali.

Italia

Cieli nuvolosi sulle regioni settentrionali fin dalle prime ore del mattino con precipitazioni per lo più assenti eccetto in Liguria con delle pioviggini. Situazione invariata al pomeriggio e in serata con molte nubi ma precipitazioni scarse o assenti e concentrate per lo più in Liguria e in serata in Lombardia.

Giornata all’insegna del bel tempo al Centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con sole prevalente al mattino salvo qualche addensamento tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio e in serata ancora tempo asciutto con locali nubi solo in Toscana.

Ennesima giornata di bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni fin dal primo mattino su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari, bel tempo anche al pomeriggio con nuvolosità scarsa o addirittura assente. Temperature in aumento nei valori minimi, stabili quelli massimi.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano

Www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments