I migliori ristoranti di Brescia? Per Tripadvisor al primo posto c’è una piadineria

I migliori ristoranti di Brescia? Secondo Tripadvisor – o meglio: secondo la classifica elaborata dal sito sulla base delle recensioni degli utenti – al primo posto c’è una piadineria: la Amarcord di via Fratelli Ugoni 16, premiata in diverse occasioni per la ricercatezza delle sue preparazioni, batte ristoranti storici, come Porteri, o raffinatissimi, come la Piazzetta.

E’ questo il singolare risultato della classifica della popolare piattaforma on line, ormai al primo posto quando gli utenti decidono dove andare a cena nel Bresciano. Nella graduatoria generata aumaticamente da Tripadvisor, sullo stesso piano (ma verrebbe da dire: piatto), ci sono pizzerie, piadinerie, hamburgerie, locali e ristoranti di ogni genere. La classifica, lo precisiamo, non tiene conto della qualità oggettiva sotto tutti i parametri, ma soltanto di quella media percepita dagli utenti, indipendentemente dalla loro competenza in materia, dalle loro esperienze e dalle loro capacità di spesaa.

I MIGLIORI RISTORANTI DI BRESCIA PER TRIPADVISOR

1. Amarcord Piadineria Artigianale

736 recensioni

Italiana, Fast food€

2. Antica Trattoria del Ponte

589 recensioni

Italiana, Toscana€€ – €€€

3. Trattoria G.A. Porteri

982 recensioniOggi chiuso

Italiana, Lombarda€€ – €€€

4. La Piazzetta

600 recensioniOra chiuso

Italiana, Pesce€€€€

5. I Du dela Contrada

979 recensioni

Italiana, Mediterranea€€ – €€€

6. La Bottega di Vittorio Ristorante in Salumeria

335 recensioniOggi chiuso

Italiana€€€€

7. La torre bar gourmet

160 recensioniAperto ora

Fast food, Italiana€

8. Bier Stube da Mauro

1.131 recensioniOra chiuso

Steakhouse, Italiana€€ – €€€

9. Eden

197 recensioni

Italiana, Pesce€€€€

10. Regal Restaurant Brescia

475 recensioniOra chiuso

Italiana, Indiana€€ – €€€

