Il meteo di giovedì 24 ottobre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 24 ottobre a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo instabile con piogge già nella mattinata, prima che i fenomeni tendano ad intensificarsi nel corso del pomeriggio; instabilità anche nelle ore serali con precipitazioni però in attenuazione, tempo nuovamente asciutto nella notte ma con molte nubi. Temperature comprese tra +15°C e +19°C.

Lombardia

Tem po generalmente instabile con piogge diffuse al mattino localmente intense sui settori occidentali, mentre i fenomeni si andranno ad intensificare su tutta la regione a partire dal pomeriggio, quando non si escludono locali temporali. Piogge in attenuazione nelle ore serali su tutti i settori, prima di generale miglioramento atteso nella notte salvo residue precipitazioni sul pavese.

Italia

Maltempo al Nord, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi soprattutto sui settori centro occidentali nelle ore diurne. Fenomeni in estensione verso Est a partire dal pomeriggio con piogge sparse, prima di un loro progressivo esaurimento dalla notte. Acquazzoni e temporali al Centro Italia ad iniziare dalla Toscana, prima che al pomeriggio il maltempo raggiunga anche Umbria e Lazio. Fenomeni localmente intensi sul versante tirrenico in serata e in nottata, più asciutto su Marche e Abruzzo. Tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali, soprattutto Peninsulari, ma con molte nubi in transito fin dal mattino. Maltempo a tratti anche intenso invece sulle Isole Maggiori a partire dalla Sardegna, con temporali e locali nubifragi. Temperature stabili nei valori minimi, massime invece in generale diminuzione.

