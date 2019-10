Meteo Brescia, ultimo weekend di ottobre all’insegna del bel tempo

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 a Brescia.

Brescia

Fine settimana all’insegna del bel tempo. Sole prevalente sia sabato mattina sia poi nel pomeriggio; ampie schiarite in serata. Domenica si attende qualche nube in più nella giornata specie al mattino, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +22°C.

Lombardia

Weekend all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori nella giornata di sabato, sereno anche nelle ore serali. Qualche nube in più domenica mattina specie sulle pianure, ma senza fenomeni associati.

Italia

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali, con ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne che in quelle serali. Attenzione solo alla formazione di qualche nebbia o foschia in pianura specie al primo mattino e poi nella notte.

Tempo asciutto al Centro Italia e generalmente soleggiato al mattino e al pomeriggio, fatta eccezione per qualche nube innocua specie tra Marche, Abruzzo e Lazio. Stabile anche in serata e in nottata con cieli in prevalenza sereni.

Nuvolosità irregolare nelle ore diurne al Sud, con possibili acquazzoni e temporali soprattutto sulle Isole Maggiori. Instabilità ancora marcata nelle ore serali specie sulla Sicilia mentre altrove le schiarite si faranno man mano sempre più ampie. Temperature diminuzione nei valori minimi, massime invece in generale aumento.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano

www.centrometeoitaliano.it

