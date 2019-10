Via San Bartolomeo e Darfo, gli ex Auchan diventano Conad e Conad Superstore

Altri due punti di vendita cambiano insegna, portando il totale a otto nella sola provincia di Brescia, dando in tal modo continuità all’accordo sottoscritto da Conad e Auchan per il passaggio delle attività italiane nell’orbita del gruppo di via Michelino, a Bologna.

L’Auchan di Brescia e il Simply di Darfo Boario Terme sono stati riconvertiti a tempo record grazie anche agli addetti della catena francese – per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – che hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Ora “vestono”, rispettivamente, le insegne Conad e Conad Superstore e vengono aperti al pubblico mercoledì 30 ottobre alle ore 8.

All’interno sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica. Grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschi e freschissimi, italiani, con un significativo cambio di indirizzo rispetto alla precedente gestione. Spazio anche al biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e alle tante eccellenze delle produzioni locali, a conferma della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione dei prodotti a km 0.

In occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali che contribuiranno a rendere ancor più attraente i “nuovi” punti di vendita Conad.

«Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Centro Nord nel bresciano», sottolinea l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini. «Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per la convenienza, la qualità, i servizi. Crediamo in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura con le nuove insegne in tempi brevi e con obiettivi così sfidanti».

Il Conad di Brescia

Il Conad di via San Bartolomeo 23 si sviluppa su una superficie di vendita di 1.570 mq.

Gli addetti sono 56. Il supermercato dispone di 10 casse, di cui 5 self check out e self scanning. 180 i posti auto nei parcheggi (100 in quello interrato e 80 a piano terra).

Sono presenti i seguenti reparti: ortofrutta e fraicherie (macedonie di frutta a scelta, crudité di ogni tipo per preparare insalate, spremute e centrifugati prodotti al momento), banco carni assistito e a libero servizio, pesce a libero servizio e su ghiaccio, forno con doratura, salumi e latticini, surgelati, alimentari confezionati, gusto e benessere (biologico, senza glutine, senza lattosio…), cura della persona e della casa, generi vari. Ampia la gamma dei prodotti regionali italiani a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

Tra i servizi al cliente, al reparto gastronomia è collegata una zona bar in cui godere di un momento di relax prima o dopo la spesa.

Il supermercato è aperto con orario continuato da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 20; la domenica dalle ore 8.30 alle 20.

Il Conad Superstore di Darfo Boario Terme

Il Conad di via Manifattura si sviluppa su una superficie di vendita di 1.980 mq.

Gli addetti sono 44. Il negozio dispone di 8 casse e di 180 parcheggi (100 nel piano interrato e 80 a piano terra).

Sono presenti i seguenti reparti: ortofrutta, banco carni a libero servizio, pesce a libero servizio e su ghiaccio, salumi e latticini, forno con doratura del pane, surgelati, alimentari confezionati, gusto e benessere (biologico, senza glutine, senza lattosio…), cura della persona e della casa, generi vari. Ampia la gamma dei prodotti regionali italiani a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi. Il servizio è assicurato anche dalla presenza di casse veloci

Il supermercato è aperto con orario continuato da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 20 e la domenica dalle ore 8.30 alle 20.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti che opera in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 236 punti vendita (circa 198 mila mq di superficie complessiva).

Conad Centro Nord detiene il 5,9% della quota di mercato con un fatturato della rete di vendita, nel 2018, di oltre 1,33 miliardi di euro, frutto dell’attività di 328 imprenditori associati e circa 4.800 dipendenti.

L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.

