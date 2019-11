Recupero cascine rurali, Rolfi: abbattiamo la burocrazia

“Grazie a questa norma anti-burocrazia, il recupero degli edifici rurali verrà riconosciuto come un’attività di pubblico interesse, per ragioni storiche, culturali e territoriali. Si potra’ realizzare in deroga ai Pgt e ai piani territoriali attraverso una delibera comunale molto semplificata”.

Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, promotore dell’emendamento al Progetto di legge sulla rigenerazione urbana, volto a semplificare il recupero degli edifici rurali dismessi, approvato in Commissione consiliare Territorio. A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, sara’ possibile in Lombardia riqualificare le cascine abbandonate attraverso una procedura urbanistica semplificata, cambiandone anche la destinazione d’uso. “In Lombardia sono 30.000 le cascine abbandonate sulle circa 13.000 totali della nostra regione – ha continuato Rolfi -. Le cascine potranno essere recuperate con usi anche diversi da quello agricolo, penso ad attivita’ ricettive o sportive, con alcune preclusioni: la media e grande distribuzione commerciale e la destinazione produttivo-industriali per salvaguardare la storia degli edifici. Prosegue l’azione della Regione per sburocratizzare il sistema e per valorizzare, in tutto e per tutto, il patrimonio rurale della Lombardia, prima regione agricola d’Italia”.

