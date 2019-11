Meteo Brescia, nel weekend continua a scendere la colonnina di mercurio

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 a Brescia.

Brescia

Fine settimana all’insegna del tempo stabile con nuvolosità irregolare nella giornata di sabato sia nelle ore diurne sia poi nella serata; nubi più compatte domenica, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.

Lombardia

Tempo generalmente asciutto nella giornata di sabato con variabilità e schiarite su gran parte del territorio, nubi in aumento in serata. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi per la giornata di Domenica con tempo stabile su tutte le province.

Italia

AL NORD

Al mattino residue piogge al Nord-Est e sulla Liguria, in generale esaurimento nel corso della giornata. Più asciutto al Nord-Ovest con ampi spazi di sereno specie su Piemonte e Valle d’Aosta. In serata locali piogge solo sulla Liguria.

AL CENTRO

Tempo a tratti instabile sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse specie su Toscana, Umbria e Lazio. Locali fenomeni in serata anche sull’Abruzzo.

AL SUD

Maltempo al Sud Italia con nuvolosità diffusa associata a piogge e temporali per gran parte della giornata. Fenomeni più intensi su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia occidentale. In serata ancora maltempo tra Campania e Basilicata, migliora altrove.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano

www.centrometeoitaliano.it