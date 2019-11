Guida Michelin 2020: al vertice Miramonti l’altro e Villa Feltrinelli

Nessuno è al vertice assoluto, con tre stelle. Ma le eccellenze ci sono anche a Brescia e si chiamano Miramonti l’altro e Villa Feltrinelli, entrambi a quota due stelle. E’ questo il bilancio dell’edizione 2020 della Michelin, forse la più popolare tra le guide culinarie mondiali.

La 65a edizione della Guida Michelin Italia è disponibile da qualche giorno. Tra le novità c’è l’ingresso del Mudec di Enrico Bartolini (Milano) nell’olimpo dei tristellati. Le altre eccellenze sono: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN). In tutto i ristoranti italiani con una stella sono 374 e la Lombardia è la regione più premiata, con sei novità. Nel Bresciano i ristoranti stellati sono in tutto 13.

RISTORANTI DUE STELLE MICHELIN A BRESCIA



Concesio BS – Miramonti l’Altro

Gargnano BS – Villa Feltrinelli

RISTORANTI UNA STELLA MICHELIN A BRESCIA



Calvisano BS – Al Gambero

Corte Franca / Borgonato BS – Due Colombe

Desenzano del Garda BS – Esplanade

Erbusco BS – Da Nadia

Gardone Riviera / Fasano BS – Lido 84

Gargnano BS – Villa Giulia

Gargnano BS – La Tortuga

Manerba del Garda BS – Capriccio

Orzinuovi BS – Sedicesimo Secolo

Pralboino BS – Leon d’Oro

Sirmione BS – La Rucola 2.0

MIGLIORI CHEF DONNA

Calvisano – Al Gambero – Geroldi Mariapaola

Erbusco – Da Nadia – Nadia Vincenzi

Manerba del Garda – Capriccio – Germiniasi Giuliana